In Nieuwerkerken bij Aalst is afgelopen nacht een tragisch ongeval gebeurd. In de Patrick Lanckmanstraat is een auto met vier tieners gecrasht tegen een vrachtwagen. Eén meisje van 14 jaar oud heeft daarbij het leven gelaten. Drie andere tieners werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Alle slachtoffers zouden uit de omgeving van Aalst zijn. Het ongeval gebeurde rond 2 uur in de omgeving van het kerkhof. De omstandigheden zijn op dit moment niet helemaal duidelijk. Het parket stuurde omstreeks half 5 deze ochtend nog een deskundige ter plaatse voor de vaststellingen. De bestuurder van de wagen, een 18-jarige jongen, raakte zwaargewond. Van de twee andere inzittenden raakte één lichtgewond en één zwaargewond. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, zegt persmagistraat Eva Brantegem van het Oost-Vlaamse parket. 'Volgens de verkeersdeskundige gaat het niet om overdreven snelheid. De impactsnelheid was niet hoger dan 50 kilometer per uur. Waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor, is nog niet duidelijk.' Er werden bloedstalen genomen om na te gaan of er sprake was van alcoholintoxicatie. Het voertuig werd ook in beslag genomen om te onderzoeken of er een technisch defect was. (later meer)