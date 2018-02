Sport Bekerfinale volleybal: coaches blikken vooruit

In het vrouwenvolleybal spelen op dit moment Asterix AVO Beveren en VC Oudegem de bekerfinale in het Antwerpse Sportpaleis. Oudegem kan voor de 2de keer de beker in de clubgeschiedenis pakken, voor Asterix zou het al prijs nummer 37 zijn. Onze reporter Matthias Van Barel is ter plaatse in het Sportpaleis, en sprak voor de wedstrijd met beide coaches.