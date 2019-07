BAS spreekt Waasland-Beveren vrij van competitievervalsing

Thomas De Gendt heeft nog maar eens een straffe stoot uitgehaald. De renner met Beverse roots won zonet de achtste rit van de Tour De France na een monsterontsnapping van bijna 200 kilometer. De Gendt ging meteen na de start op pad met Terpstra, King en De Marchi. Onderweg raapte hij ook naar goede gewoonte de bergpunten op in deze zware rit door het Centraal Massief. De Gendt liet al z'n medevluchters achter en had aan de streep nog een handvol seconden voorsprong op de Fransen Alaphilippe en Pinot. Het is al de tweede ritzege van De Gendt in de Tour. In 2016 won hij de rit met aankomst op de Mont Ventoux, nu won hij in Saint-Etienne. Greg Van Avermaet werd achtste.