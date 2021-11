Baasje zoekt hond die wegvluchtte na auto-ongeval: "Ze is bang en misschien gewond"

We sluiten af met een oproep om mee uit te kijken naar Bieke, een hond van anderhalf jaar oud. De viervoeter is zondagavond uit de koffer van een auto ontsnapt na een ongeval in Hamme. Haar baasje Marianne is er helemaal kapot van en wil haar beste vriend terugvinden. Het bericht is al honderden keren gedeeld op sociale media en heel wat mensen trekken het veld in op zoek naar Bieke. Deze ochtend ging er zelfs een drone in de lucht om de hond terug te vinden.