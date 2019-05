Autopsie bevestigt: wielrenner Jarne Lemmens (15) stierf aan hartfalen

De criminaliteit in de stationsbuurt van Sint-Niklaas is in vier jaar tijd fors gedaald. Er zijn bijna een derde minder feiten gepleegd in en rond het station. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Enkele jaren geleden heerste er in de stationsbuurt nog een groot onveiligheidsgevoel. Maar het stadsbestuur besliste om meer politie in te zetten in de buurt en veiligheidscamera's te plaatsen. En dat loont, want het aantal incidenten is gezakt met 30% ten opzichte van 2015. Enkel het aantal drugsfeiten blijft stijgen.