Heel wat verkeershinder vandaag aan de Scheldebrug in Temse. Dat was ook te verwachten omdat er herstellingswerken begonnen zijn. De stalen brugdekplaat van de oude Scheldebrug moest dringend onder handen worden genomen. Daardoor moet het verkeer in beide richtingen over de nieuwe Scheldebrug, en dat over één rijstrook. Dat zorgde in de ochtendspits voor één uur vertraging in beide richtingen. Maar ook aan alle op- en afritten in Temse was het extra druk. En ze zijn er nog niet vanaf, want de herstellingswerken aan de oude Scheldebrug zullen nog twee maanden in beslag nemen.