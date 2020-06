Sport dan. Krijgt Waasland-Beveren alsnog de kans om zich sportief te redden en zo ook volgend seizoen nog in 1A te voetballen? Het is alvast iets waarover nagedacht wordt. Het is alvast iets waarover nagedacht wordt. De voetbalbond kwam vorige week tijdens de zitting bij de Belgische Mededingingsautoriteit met het voorstel om de laatste speeldag van de reguliere competitie af te werken, of toch een minstens een deel ervan. Ze hopen op die manier de lawine aan juridische procedures te ontwijken. Maar of dat met dit voorstel zal lukken is maar de vraag. De wedstrijden zouden dan gespeeld moeten worden zonder nieuw aangetrokken spelers, en dat terwijl heel wat ploegen al flink wat spelers lieten vertrekken. De Mededingsautoriteit heeft de betrokken partijen tot eind deze week de tijd gegeven om een standpunt over het voorstel in te nemen. Waasland-Beveren wil voorlopig nog niet reageren op het idee.