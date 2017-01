Nieuws Aalst: Baby vast met hoofd in poortje crèche

embed

In een crèche in Aalst is deze morgen een baby bevrijd moeten worden door de brandweer. Het twaalf maanden oude meisje zat met haar hoofdje vast in een poortje. De hulpdiensten moesten uitrukken rond half elf en moesten door de nog zwakke schedel van het kindje extra voorzichtig te werk gaan. Hoe alles juist is kunnen gebeuren is nog niet geweten. Na enkele zaagwerken was het meisje weer bevrijd, ze liep gelukkig geen verwondingen op.