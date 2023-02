34 grote populieren vernielen wegdek in Laarne en worden gekapt: "Spijtig, maar geen andere optie"

Overmorgen gaat in Ninove het Vlaamse wielerjaar van start met de Omloop Het Nieuwsblad. Met vanaf dit jaar een gloednieuwe aankomst aan de Elisabethlaan. Maar vlakbij die aankomst ligt een gigantische afvalberg, waar de stad nu al meer dan 10 jaar een oplossing voor probeert te vinden. De berg is afkomstig van een afvalverwerkend bedrijf, waartegen het stadsbestuur al jaren een juridische strijd voert. Het bedrijf kreeg een exploitatieverbod en de eigenaar werd al veroordeeld tot een celstraf en een boete, maar de afvalberg ligt er nog steeds. Een ferme doorn in het oog van de inwoners én de stad. In mei vorig jaar was er wel een uitspraak dat de eigenaar verplichtte de grond volledig te saneren. Hij heeft daarvoor nog tot mei dit jaar. Ook de stad overweegde om het stort te ruimen, maar dat was onbegonnen werk.