2de editie Challenge Geraardsbergen krijgt aparte categorie voor militairen

In Gent heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de vernieuwde Topgymnastiekhal van Sport Vlaanderen geopend. Er is anderhalf miljoen euro in geïnvesteerd. Aan alle turntoestellen zijn nu camera's bevestigd, waardoor de turners hun fouten onmiddellijk kunnen zien. Ook turnster Nina Derwael, die vorig jaar brons won op het WK, was aanwezig bij de opening. Mede dank zij haar prestatie beleeft de Vlaamse gymnastiek nu hoogdagen. De gymnastiekhal is in amper twee maanden tijd volledig vernieuwd. De zaal behoort nu tot de 3 beste in Europa.