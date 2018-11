22ste verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen

De kans dat u vanavond op een alcoholcontrole botst is groot, want het is verkeersveilige nacht in onze provincie. 24 Oost-Vlaamse politiezones zullen alcoholcontroles uitvoeren, samen met de federale wegpolitie. De controles starten om 7 uur vanavond en gaan 12 uur lang door tot 7 uur morgenochtend. Vorig jaar zijn er tijdens de Verkeersveilige Nacht meer dronken chauffeurs tegen de lamp gelopen dan bij de actie het jaar daarvoor. Uit de analyse van de cijfers toen bleek dat vooral de oudere generatie de regels aan haar laars lapt. De verschillende BOB-campagnes blijven nodig, zegt ook waarnemend gouverneur Didier Tollenaere. Want rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft een wijdverspreide slechte gewoonte.