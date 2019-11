Het is vandaag 11 november, Wapenstilstand en dan wordt in het hele land het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht, precies 101 jaar geleden. Op tientallen plaatsen in de streek waren er plechtigheden. In Zele pakken ze dat elk jaar groots aan. Ruim 1000 mensen trotseerden de regen en stapten in een stoet van de kerk naar het herdenkings-momument. Er waren opvallend veel jonge mensen bij. En dat is juist het doel van de organisatie: de vredesboodschap levend houden voor de jonge generaties.