Zes dagen Beverse Feesten, N70 elke avond afgesloten voor verkeer

Komend weekend is er in Aalst weer straattheaterfestival Cirk! De tiende editie ondertussen al. Tot vorig jaar was alles nog gratis, nu zijn er ook enkele betalende voorstellingen. Het gaat om de voorstellingen in het stadspark en in de Sint-Jozefskerk. De organisatie doet dat naar eigen zeggen om lange wachtrijen te voorkomen en om te vermijden dat heel wat mensen teleurgesteld moeten afdruipen omdat ze er niet meer bij kunnen. Tickets kan je bestellen via de website van de werf voor 5 euro. Met een UitPAS betaal je 1.5 euro. Kinderen jonger dan twaalf krijgen hun ticket gratis.