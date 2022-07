Zelf naar de Tall Ships: gebruik www.slimnaarantwerpen.be

Aan de Waaslandhaven in Kallo is het vanmorgen rond half acht tot een stevige aanrijding gekomen tussen een vrachtwagen en een locomotief. De Slovaakse bestuurder van de truck had de signalisatie aan de overweg, en ook de trein zelf, niet opgemerkt. De treinbestuurder had de vrachtwagen wel zien aankomen en had zijn noodrem nog ingezet, maar tevergeefs. En hoewel de aanrijding daardoor wel aan een lage snelheid gebeurde, is de vrachtwagen toch gekanteld. Maar buiten wat schrammen kwamden beide chauffeurs er gelukkig nog goed vanaf. De vrachtwagen, gevuld met gekoelde chocolade, moest getakeld worden. Daardoor was de Ketenislaan enkele uren lang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.