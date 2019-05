In Geraardsbergen zijn twee rijwoningen volledig uitgebrand en een derde woning zwaar beschadigd. Twee bewoners raakten bevangen door de rook, één bewoner liep brandwonden op. Voor nog andere bewoner was het al de tweede brand in een half jaar tijd. Hij woont sinds de eerste brand in een OCMW-woning en was van plan om deze zomer terug naar zijn intussen bijna herstelde huis te gaan. Vanmorgen kwam hij de schade opmeten van de nieuwe brand.