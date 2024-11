Mariakapel in Kalken gevandaliseerd, gemeentebestuur dient klacht in tegen onbekenden

In Kalken bij Laarne zijn een of meerdere vandalen aan het werk geweest in de Mariakapel. De deur van de kapel in de Bontinkstraat werd ingetrapt, de stoelen werden omvergegooid en ook de beelden werden helemaal vernield. Het gemeentebestuur van Laarne betreurt het vandalisme. Want onder meer de beelden zullen niet makkelijk te herstellen zijn. Het gaat dan ook een klacht indienen tegen onbekenden. Ook de politie is een onderzoek gestart.