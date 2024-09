Op de Vrije Basisschool in Kalken zijn ze vandaag gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw. Ze hebben er verschillende jaren op moeten wachten. De school was dringend aan vernieuwing toe. De directie is dan ook blij dat de opbouw eindelijk kan starten. Bij de eerstesteenlegging vandaag, kregen ze meteen al hoog bezoek.