Saar (16) uit Kalken doet met wielerpodcast 'She Rides' het vrouwenwielrennen demarreren: "Al lang niet meer het kleine zusje van de mannen"

Een leuke tip voor de liefhebbers van vrouwenwielrennen. Saar De Reu, een jonge wielerfan van 16 jaar uit Kalken, heeft een podcast over vrouwenwielrennen. In 'She Rides' bespreekt ze samen met haar co-host Kristof De Muynck alles wat er reilt en zeilt binnen het vrouwenpeloton. Regelmatig hebben ze ook rensters te gast. Op deze manier probeert Saar het vrouwenwielrennen uit de schaduw van de mannen te halen.