Laurens De Bock maakt voetbalcirkel rond bij Hogerop Kalken

En dan een opmerkelijke transfer in het voetbal. Laurens De Bock heeft zopas een contract getekend bij Hogerop Kalken, de voetbalclub uit derde amateur, waar hij ooit begon. De Bock speelde ooit nog voor Sporting Lokeren en Club Brugge in eigen land en verkaste daarna naar het buitenland. Hij speelde voor het Engelse Leeds en werd tijdens zijn periode daar uitgeleend aan verschillende clubs. Zijn laatste club was in Griekenland. De bekende verdediger kiest ervoor om zich nu nog te amuseren dichtbij zijn familie. En hij keert terug naar de club waar het voor hem allemaal is begonnen. Hij heeft een overeenkomst getekend voor dit en volgend seizoen.