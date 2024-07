Auto op zijn flank na aanrijding met twee andere wagens op kruispunt in Kalken

Bij een ongeval op de Heirweg in Kalken, bij Laarne, raakten drie voertuigen betrokken bij een botsing. Het ongeval gebeurde iets na half elf ter hoogte van het kruispunt met de Steentjestraat. Een bestuurder die links wou afslaan, had de auto die uit de andere richting kwam, niet tijdig gezien. De auto's botsen en één van de voertuigen kwam tegen een bestelwagen terecht, die stond te wachten om het kruispunt op te draaien. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.