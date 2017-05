Op de E17 in Waasmunster is deze middag een vrouw ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval De vrouw rijdt in de richting van Antwerpen en krijgt motorpech. Ze zet haar wagen aan de kant. Op de pechstrook werd ze aangereden door een vrachtwagen. De klap is zo hevig dat de vrouw uit haar auto wordt geslingerd. Ze wordt ter plaatse gereanimeerd en nadien in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. De vrouw vecht nog steeds voor haar leven. Door het ongeval ontstond er een lange file in de richting van Sint-Niklaas. Het parket is bezig met een onderzoek.