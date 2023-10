Wielrenner Ewoud Vromant bij de koning met twee bronzen medailles: "Hij zei dat ik er goed uitzag"

Wielrenner Ewoud Vromant uit Woubrechtegem is deze middag op de koffie mogen gaan bij Koning Filip en Koningin Mathilde. Het koningspaar ontving in het Koninklijk Paleis alle Belgische atleten die zich sportief het voorbije jaar lieten opmerken. Atleten of ploegen die een medaille pakten op een EK of WK, of op de Europese Spelen. Onder meer de Belgian Cats en de Red Lions zakten af naar Brussel. En dus ook Ewoud Vromant. Die pakte op het WK G-wielrennen twee bronzen medailles. En dat trok de aandacht van onze koning Filip, die een kort gesprekje had met Vromant.