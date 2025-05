Na goud in tijdrit pakt Ewoud Vromant brons in WK-wegrit

G-wielrenner Ewoud Vromant uit Woubrechtegem heeft op de UCI wereldbeker in Oostende zilver behaald in het tijdrijden. Enkel de Paralympische kampioen Alexandre Léauté uit Frankrijk was sneller. Vromant is regerend wereldkampioen in zijn klasse. In zijn regenboogtrui zette hij de tweede beste tijd neer. De Fransman was 37 seconden sneller. Vromant is tevreden met zijn prestatie. Zijn doel ligt later dit jaar op het WK in Ronse.

Dit is trouwens de vierde medaille voor de Belgen op de wereldbeker in Oostende. Vanmiddag waren er nog tijdritten in Oostende. De wegritten op zaterdag en zondag worden in Brugge gereden.