Ewoud Vromant heeft in Zürich zonet goud gepakt op WK tijdrijden voor G-wielrenners in de categorie C2. De Woubrechtegemnaar reed de tijdrit van 18.8 kilometer in een tijd van 23 minuten 23 seconden en 58 honderdsten. Dat is twintig seconden sneller dan de nummer twee, de Fransman Alexandre Léauté. Zo pakt Vromant revanche, want op de Paralympische Spelen in Parijs klopte Léauté hem nog twee keer.