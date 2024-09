Warm onthaal voor paralympisch medaillewinnaar Ewoud Vromant in Woubrechtegem

In Woubrechtegem, bij Herzele, is de Paralympische held Ewoud Vromant warm onthaald na zijn terugkomst van Parijs. Onder luid applaus en met veel kussen en knuffels wordt Vromant voor zijn huis onthaald door familie, vrienden en trouwe supporters. De G-wielrenner brengt maar liefst twee zilveren medailles mee naar de gemeente van de Paralympische Spelen in Parijs. Herzele is dan ook heel trots op Vromant. En ze konden hem gisteren niet zonder toeters en bellen laten thuiskomen. En dat kwam binnen bij de Woubrechtgemnaar.