Na goud in tijdrit pakt Ewoud Vromant brons in WK-wegrit

G-wielrenner Ewoud Vromant heeft een tweede medaille gewonnen op het wereldkampioenschap wielrennen. Na goud in het tijdrijden afgelopen dinsdag, heeft hij nu ook brons gepakt in de wegrit. In de C2-klasse overleefde de Woubrechtegemnaar alle hellingen en kon Vromant in een zeer lastige sprint nog naar het brons rijden. Het is al de vijfde bronzen WK-medaille in de wegrit voor Vromant. Het goud was voor zijn eeuwige rivaal, de Fransman Alexandre Léauté, die hij dinsdag nog te snel af was in het tijdrijden.