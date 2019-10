Meer dan 100 figuranten hebben gisteren deelgenomen aan een grote rampenoefening in Sint-Niklaas. Brandweer, politie en medisch personeel oefenden samen met de gemeente- en provinciediensten een noodscenario. Er werd een zware aanrijding in scène gezet tussen een bomvolle lijnbus en een vrachtwagen, geladen met gevaarlijke chemische producten. Want we moeten op alles voorbereid zijn, zeggen de hulpdiensten.