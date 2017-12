Waterstand Dender nog altijd hoog, maar daling is ingezet

In Meerdonk, bij Sint-Gillis-Waas is een man van 61 om het leven gekomen nadat hij geplet werd tussen een boom en een tractor. Het ongeval gebeurde gisteren. De man was als vrijwilliger aan de slag voor Natuurpunt. Bij de natuurvereniging zijn ze geschokt. Alle vrijwilligers van de afdeling Waasland-Noord werden vandaag in het natuurhuis opgevangen door slachtofferhulp. De man was al een paar jaar lid van Natuurpunt. Hij had een grote passie voor vlinders.