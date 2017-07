Waaslandtunnel weer twee avonden en nachten dicht

In Hulst in Nederland is vanmorgen een fietser van 64 jaar uit Temse om het leven gekomen, na een aanrijding met vluchtmisdrijf. De auto die hem heeft aangereden zou een grijze Opel Vectra zijn geweest, met Nederlands kenteken. De politie is nog op zoek naar de bestuurder. En op de Nieuwe Baan in Bazel is vrijdagavond rond tien uur een vrouw van 44 uit Temse om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De vrouw was nog maar net met haar auto vertrokken vanuit het centrum van Bazel. Ze reed in de richting van Temse en in een scherpe bocht verloor ze de controle over het stuur. Met hoge snelheid kwam ze daardoor tegen een stalen vlaggenmast op de middenberm terecht. De klap was enorm, er kon geen hulp meer baten. Volgens burgemeester Jos Stassen staat de plek niet bekend als een zwart punt. De mast staat er ook al tientallen jaren. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld.