Waaslandtunnel ook tijdens Ronde voor amateurs dicht

Door een ongeval aan de afrit van Aalst is er al een groot deel van de namiddag zware verkeershinder op de autoweg E40. Een vrachtwagen, geladen met kunststof rollen is daar op zijn zij gegaan. De Poolse chauffeur had in de bocht de controle over het stuur verloren, vermoedelijk door een te hoge snelheid. Hij kwam er zelf met de schrik van af. De vrachtwagen kwam uit de richting van Brussel en moest richting Ninove. Het ongeval gebeurde iets na drie uur. Door het ladingverlies moest de afrit worden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en dat heeft tot na het spitsuur gevolgen voor de doorstroming, zowel in de richting van Gent als in de richting van Brussel.