Waasland-Beveren degradeert naar 1B, Club Brugge is kampioen

In het profvoetbal hebben de clubs de competitie officieel erkend. De huidige stand is de eindstand. Dat wil zeggen dat Club Brugge kampioen is en dat Waasland-Beveren als laatste eindigt en dus degradeert naar 1B. De profclubs hebben de hele namiddag gepraat over de afloop van de competitie van dit seizoen, en de competitieformule voor volgend seizoen. Tot gisteravond laat leek het erop dat Waasland-Beveren op het hoogste niveau kon blijven spelen. Maar het voorstel heeft het niet gehaald.