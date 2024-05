Keepster Jorijn (19) uit Laarne bekerheldin van Club YLA: "Echt een superzot moment"

De eerste editie van de Cyclis Classic in Hamme is ontsierd door een vreselijke valpartij. In de sprint haken twee rensters in elkaar, daarna gaat ook de helft van het peloton tegen de vlakte. De balans is zwaar: tien rensters moeten naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Gelukkig is niemand er erg aan toe. Eén van de rensters is Jinse Peeters. Zij loopt een heleboel kneuzingen en schaafwonden op. Volgens haar was het parcours richting finish niet veilig genoeg.