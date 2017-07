Vrouw zwaargewond na ongeval in Meerbeke

Dit weekend nog is een wielertoerist van 64 jaar uit Temse om het leven gekomen tijdens het fietsen. Het ongeval gebeurde in Hulst. Dat kon u de afgelopen dagen zien in het TV Oost Nieuws. De bestuurder die de wielertoerist heeft aangereden heeft zich nu ook gemeld. Dat laat de politie van Zeeland weten via Twitter. De Nederlandse politie was al twee dagen op zoek naar een bestuurder van een grijze Opel Vectra. De man die de wielertoerist had aangereden was gevlucht, maar verloor bij de botsing wel een zijspiegel van zijn auto. Uit getuigenverklaringen bleek dat de wielertoerist wellicht eerst onwel was geworden vooraleer hij tegen de auto belandde. Dat zal nu verder onderzocht worden.