Bestuurder gewond na crash tegen verlichtingspaal in Meerbeke

Bij een verkeersongeval in Meerbeke, bij Ninove, is een man zwaargewond geraakt. Hij reed tegen een verlichtingspaal en belandde met zijn auto in de gracht. Het ongeval gebeurde gisteravond rond tien uur op de Halsesteenweg. De bestuurder week af van de rijbaan, en raakte aan de overkant van de straat een verlichtingspaal. Hij miste op een haar na een kapelletje en ging over de kop. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis. De Halsesteenweg was eventjes in beide richtingen afgesloten. De brandweer van Ninove en Denderleeuw kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.