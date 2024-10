Meerbeke: Huis onbewoonbaar na brand, bewoonster kan aan vlammen ontkomen

In Meerbeke bij Ninove heeft het vrijdagavond zwaar gebrand in een huis aan de Nellekensberg. Het huis liep zware schade op en is onbewoonbaar. De bewoonster kon tijdig uit het huis geraken en is ongedeerd. De brand ontstond iets voor negen uur 's avonds. De brandweer van Ninove, Denderleeuw en Aalst kwamen ter plaatse. Omdat het vuur snel om zich heen greep en het huis moeilijk te betreden was, werd het zo goed als helemaal vernield. De bewoonster heeft intuissen opvang gevonden. Vermoedelijk is de brand ontstaan aan de kachel.