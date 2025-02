Op de tonen van That's Amore van Dean Martin haalden de bewoners van woonzorgcentrum Domein Castelmolen in Meerbeke al hun liefde voor elkaar naar boven. Het woonzorgcentrum gaat steeds op zoek naar ludieke activiteiten en manieren om de dagen van de bewoners met betekenis en plezier te vullen. Op Valentijn is dit schattig filmpje alvast meer dan geslaagd. Bekijk het hier!