In Meerbeke heeft een dief twee dure sportfietsen gestolen. Niet op straat maar wel uit een garage, waarvan de poort onderaan amper 30 cm open stond. Alles is gefilmd door de bewakingscamera. Het is hallucinant om te zien hoe de man zich onder de poort wurmt en zelfs nog een tweede keer terugkeert, en dat terwijl de bewoners boven zitten te ontbijten. De man is intussen opgepakt, maar de fietsen zijn nog spoorloos.