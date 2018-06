Vrouw veroordeeld voor dodelijk ongeval in Kalken

Er was vanochtend ook flink wat verkeershinder op de R4. Dat is de ring rond Gent. Een vrachtwagen van een bedrijf uit Temse kwam er ter hoogte van de oprit Oostakker op zijn zij te liggen. Een verlichtingspaal werd geraakt en die viel dwars over de weg. De vrachtwagen was geladen met zand en stenen. Alles lag verspreid over de weg, en dat in beide richtingen. Er kwam een gespecialiseerde firma aan te pas om het gevaarte recht te trekken. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis.