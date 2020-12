Wie de coronaregels in de nacht van oud naar nieuw overtreed, zal sowieso beboet worden. Dat is de boodschap die we bij alle politiezones in onze regio te horen krijgen. Er zullen ook overal extra patrouilles op pad zijn om de naleving ervan te controleren. Wie met andere woorden nog om één minuut na middernacht op straat is, zonder geldige reden, heeft prijs. Ook op de naleving van het samenscholingsverbod zal streng toegekeken worden.