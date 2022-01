Vlaamse Bouwmeester en DDS zoeken architect voor ontwerp nieuw kantoorgebouw waar ook u van kan genieten

Net nu Jan De Nul het contract in Abu Dhabi aankondigt, blijft het ook actief in het verre Oosten. In China heeft het bedrijf vandaag een groot kraanschip te water gelaten. Dat wordt ingezet voor de bouw van extra grote windturbines, van de modernste soort. Heel wat bedrijvigheid daar dus bij De Nul. De Aalsterse multinational blijft duidelijk groeien. En dat merk je ook in Aalst zelf. De Nul is haar site langs de Tragel aan het uitbreiden met een enorme nieuwbouw. Extra personeel is dus meer dan welkom. In totaal is Jan De Nul nog op zoek naar zo'n 150 medewerkers.