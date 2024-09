Bijzondere bijeenkomst van familie Abbeloos in Appels: "Historie geschreven"

In Appels, bij Dendermonde, heeft inwoner Frans Abbeloos met een grote familiereünie vandaag zijn grote droom tot vervulling zien gaan. In de Sint-Apolloniakerk kwamen vandaag heel wat nazaten van het geslacht Abbeloos samen. Een bijzondere familiebijeenkomst ter nagedachtenis van hun voorvader Jan-Baptist Abbeloos. Hij was in de 18e eeuw een vooraanstaande inwoner van Dendermonde. De familie Abbeloos had trouwens nog een extra reden om te vieren, want de grafsteen van Jan-Baptist Abbeloos is volledig gerestaureerd. Die grafsteen vormt een blijvende herinnering aan zijn leven en werk.