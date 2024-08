Verko gaat water nu ook weghalen in Appels omdat geur neutraliseren niet lukt

In Appels, bij Dendermonde, gaat afvalverwerker Verko het stinkend water nu ook weghalen om de geurhinder in de gemeente te bestrijden. Die hinder begon enkele weken geleden, toen Verko overtollig afvalwater in de riolering had geloosd. Dat mag, maar het zorgde voor stank in de omliggende straten en huizen. Verko stopte daarom met lozen en bewaart het overtollige afvalwater nu in een wachtbekken. Maar de toegevoegde chemische stof, die de geur daar zou moeten neutraliseren, werkt niet. Verko wil daarom het vervuilde water nu helemaal weghalen uit het wachtbekken. De afvalverwerker bestelt ook een mobiele waterzuiveringsinstallatie om het water na zuivering gecontroleerd te kunnen lozen in de Schelde.