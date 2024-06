Naast de bekende partijen trekken straks ook drie nieuwe partijen naar de verkiezingen. Een daarvan is Voor U. Da's de partij die is opgericht door Els Ampe. Voor U wil de concurrentie aangaan met alle centrumpartijen. Ze staan voor minder regeltjes en een eenvoudigere overheid. Daarnaast moeten de mensen die werken netto meer overhouden. De centen daarvoor wil Voor U halen door overheidsstructuren af te schaffen. Het is de eerste keer dat de partij opkomt, maar ze zijn ambitieus en hoopvol. In onze provincie zijn Kim Geybels en Michael Verstraeten de lijsttrekkers. Van de traditionele centrumpartijen is er niemand die echt goed bezig is, klinkt het, en Voor U is het enige positieve alternatief.