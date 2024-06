Appels gebukt onder hevige stank: "Geurhinder afkomstig van afvalverwerker Verko"

Appels, een deelgemeente van Dendermonde, wordt al enkele dagen geteisterd door een heel indringende geur. Die is afkomstig van afvalintercommunale Verko. Verko loost momenteel overtollig water uit haar waterzuiveringsinstallatie in de riolering. Dat gebeurt omdat het waterbekken aan de waterzuiveringsinstallatie op de site van Verko overvol zit door de vele regenval van de afgelopen maanden. In het verleden werd dat nog al gedaan, zonder geurhinder. Maar deze keer is er dus wel een enorme stank. Sommige inwoners spreken over een combinatie van rotte eieren en zwavel. Verko heeft de lozing stopgezet, en is een onderzoek gestart.