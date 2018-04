Vermiste jongeren uit Hamme terecht

De peuter van anderhalf jaar die vorige zaterdag in de sluis in Schellebelle viel, is terug thuis. Nand mocht gisterenavond het ziekenhuis in Gent verlaten. De jongen viel 8 meter diep door een gat in de sluis bij de Schelde. Hij liep daarbij een barst in de schedel op en een bloeding. Ondertussen stelt het kind het weer goed. De Vlaamse Waterweg liet gisteren de gaten van 20 centimeter op 20 centimeter dichttimmeren door een aannemer. Ook andere sluizen in de regio worden nog eens extra gecontroleerd.