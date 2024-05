Verkiezingsaffiche van Vooruit-schepen in Hamme in brand gestoken

In de nieuwe KMO-zone Afrit 18, in Erpe-Mere, is een vrachtwagen vannacht volledig uitgebrand. Dat gebeurde rond vier uur. De brand ging ook gepaard met enkele luide knallen. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de vrachtwagen volledig in de vlammen op ging. De vrachtwagen was geladen met een heleboel karts. Ook die werden helemaal vernield. Ook een naastgelegen loods raakte aan de buitenzijde beschadigd. Niemand raakte gewond. Hoe het vuur ontstond is momenteel nog niet duidelijk.