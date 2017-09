Het is niet meer van deze tijd, maar helaas wel bittere realiteit voor een koppel uit Aalst. Het koppel woont sinds vorige week in een garagebox. In de garage is geen verwarming, stromend water of elektriciteit. Het koppel kan geen appartement huren of kopen omdat ze er geen geld voor hebben. De vrouw is ziek en de man moet voor haar zorgen. Maar met haar leefloon, en zijn premie voor mantelzorg komt het koppel niet toe. Het OCMW van Aalst is op zoek naar een oplossing, maar intussen zit er niets anders op dan in de garage te wonen.