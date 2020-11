Aan Melseledijk ter hoogte van de brug over de E34 in Melsele is vanmiddag rond half vier een bejaarde fietser levensgevaarlijk gewond geraakt. De man reed samen met een auto in dezelfde richting maar de auto wou afdraaien naar de E34 richting kust en had geen oog voor de fietser. Die kwam bijzonder slecht neer. Bij aankomst hebben de hulpdiensten onmiddellijk de reanimatie gestart. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Edegem.