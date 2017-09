Sport Van Avermaet en Naesen in selectie WK wielrennen

Niemand die er ook maar één seconde aan twijfelde, maar nu is het ook officieel. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zitten in de 9-koppige selectie van bondscoach Kevin De Weert voor het WK Wielrennen in het Noorse Bergen. Van Avermaet en Philippe Gilbert zijn de twee kopmannen van het Belgische team. De WK-wegrit wordt gereden op zondag 24 september. Van Avermaet en Naesen stonden gisteren nog samen aan de start van een criterium in het West-Vlaamse Bavikhove.