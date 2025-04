De zeven provinciale scholen in Oost-Vlaanderen worden vanaf volgend schooljaar 'levensbeschouwelijk neutraal'. Dat wil zeggen: geen hoofddoeken meer op de speelplaatsen en in de klaslokalen. Het is een beslissing van de deputatie, maar met de scholen is er amper overlegd, betreurt oppositiepartij Groen.